Saint-Bonnet-le-Courreau : un périmètre de sécurité mis en place après une fuite de gaz suite à l’accident d’un camion de propane

Ce vendredi matin, les pompiers sont intervenus sur la commune de Saint-Bonnet-le-Courreau à la suite d’un accident impliquant un seul véhicule, un camion transportant 7 500 litres de propane ayant effectué des tonneaux après avoir mordu le bas-côté de la route.

Une fuite de gaz liquide s’est alors déclenchée et les gendarmes, présents également sur les lieux de l’accident, ont mis en place un périmètre de sécurité. 26 engins et une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés et vont tenter de transvaser le chargement du camion accidenté dans un second poids lourd, indique Le Progrès.

Le chauffeur, légèrement blessé, est en état de choc et a été pris en charge, puis conduit à l’hôpital de Montbrison. La durée de l’opération de transvasement est estimée à 24 heures mais il n’y a, pour le moment, aucun risque pour les habitations situées aux alentours, précise le quotidien.