Saint-Cannat : les horaires de La Poste provoquent la colère des habitants

Le bureau de La Poste situé dans la commune de Saint-Cannat n’ouvre que 16 heures par semaine et cela provoque la colère des près de 6 000 habitants depuis plusieurs mois, eux qui n’ont que peu d’amplitude horaires pour se rendre au guichet : 2h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et 3h les mercredi et samedi.

Une situation qui dure depuis plusieurs mois et témoigne de la disparition des guichets postaux au profit de regroupements territoriaux. Mais le maire de Saint-Cannat, Jacky Gérard, a indiqué à France Bleu Provence se battre pour que le bureau de poste ne disparaisse pas : « Je n’ose pas l’envisager. Nous ferons tout pour qu’elle soit maintenue, sans se substituer à leur rôle de service public ».