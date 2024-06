Saint-Chamond : Des personnalités sportives et musicales se relayeront la flamme olympique

Ce samedi 22 juin, Saint-Chamond s'apprêtera à vivre au rythme du relais de la flamme olympique. Parmi les 18 porteurs de la flamme qui se succéderont entre l'Arena et la place de la Liberté, deux figures du sport français seront particulièrement attendues. Mélina Robert-Michon, spécialiste du lancer de disque, ainsi qu'Amaury Leveaux, quadruple médaillé olympique de natation, porteront la flamme ce samedi.

En plus de ces stars du sport, deux personnalités musicales prendront également part à l'événement : Santa, la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen, et Bianca Costa, artiste franco-brésilienne. Ces deux chanteuses se produiront lors du Coca Cola Music Tour, un concert gratuit organisé ce vendredi 21 juin à l'occasion de la Fête de la Musique. Le passage de la flamme est prévu entre 15h30 et 16h15, le long d'un parcours de 3,6 km, devant environ 80 000 personnes présentes sur place.