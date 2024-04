À Saint-Étienne, 331 produits ont été récoltés pour l’opération Chariots Bébés, au profit de l’association Saint-Vincent-de-Paul.

Samedi dernier, avait lieu à l'Intermarché de Bellevue, une collecte de produits exclusivement à destination des plus fragiles de notre société, à savoir les enfants et plus particulièrement les nourrissons.