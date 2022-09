Les 5 et 6 octobre prochains, la Ligue contre le cancer de Saint-Etienne va effectuer des journées portes ouvertes de 9h à 17h. L’objectif est ainsi de rappeler ses missions de préventions et ses opérations de promotion du dépistage et d’accompagnement des personnes malades et de leur entourage selon le Progrès. De nombreuses activités sur le sujet seront organisées.