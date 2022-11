Saint-Etienne : le Festival Positive Education est de retour pour sa 6e édition

Le Festival Positive Education débute ce mardi 8 novembre à la Cité du Design à Saint-Etienne et s’étendra jusque ce samedi 12 novembre. Il s’agit d’un festival musique techno et électronique. Parmi les artistes qui se produiront, il y aura notamment le célèbre DJ français Laurent Garnier, la DJ Anetha, Palms Trax, Mama Snake, Job Jobse ou encore Manu Le Malin. Ils seront au total plus de 70 artistes à passer sur scène. Des visiteurs venus du monde entier sont attendus pour l’occasion.