Saint-Etienne : un jeune homme entre la vie et la mort après un accident de la circulation

Ce lundi 12 décembre, un jeune homme de 19 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un arbre à Saint-Etienne selon nos confrères du Progrès. En raison de la violence du choc, le conducteur avait son pronostic vital engagé à l’arrivée des secours et a été transporté au CHU de Saint-Etienne. Un autre jeune homme de 20 ans, présent dans le véhicule au moment des faits, a également été transporté à l’hôpital mais en urgence relative.