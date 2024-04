Plus d’une centaine de Citroën 2 CV, mais aussi de Dyane, Méhari, Ami 6 et Ami 8 sont attendues à Saint-Galmier le week-end du 18 et 19 mai, à l’initiative du club des amis de la 2 CV.

Une concentration nationale avec au programme, un musée temporaire qui retracera l’évolution de la Deuche entre 1949 et 1990 et des baptêmes en deux pattes.