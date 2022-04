Saint-Priest : l’Ehpad de la résidence du Château plonge ses patients dans le monde de l’art

Plongé dans une crise sanitaire depuis plus de 2 ans, l’Ehpad du réseau Omeris, à Saint Priest, a voulu pendant toute l’année 2021 faire découvrir à ses résidents le monde de l’art, en collaboration avec Cendrine Génin, photographe, Ludovic Dusapin, artiste peintre, et Sebastien Bluriot, musicien, qui ont tous trois voulu créer un univers porté sur la peinture et la photographie.

Pierre Verdier, le coordinateur de l’Ehpad, souligne l’excellent travail réalisé par les artistes : « C’est une bouffée d’air frais en pleine période covid. Ce sont des très bons moments d’ouverture d’esprit, afin de penser à autre chose ».

Avançant, mois après mois, au rythme de la musique de Sébastien Bluriot, l’ensemble des personnes vivotant au sein de l’établissement ont pu s’exprimer. car au-delà de l’expérience culturelle de l’exposition “Art et résidence”, l’événement a également une dimension sociale : « Soignants, artistes, membres de la direction, familles et résidents avons composé ce qui renforce nos liens et nous permet d’avancer tous ensemble », a apprécié le jeune coordinateur.