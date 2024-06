Sanction pour une tribune de l’AS Saint-Etienne

Le mercredi 5 juin, la commission disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu son verdict concernant les troubles observés lors des rencontres de l'AS Saint-Étienne face à Rodez et Quevilly-Rouen. La tribune Charles-Paret (Kop Nord) a été le lieu d'utilisation de dispositifs pyrotechniques et de lancée d'objets durant le match de play-offs contre Rodez. De plus, une banderole insultante visant Loïs Diony y a été affichée.

En conséquence, la commission a ordonné la fermeture de cette tribune avec sursis pour un match. La tribune Jean-Snella sera interdite d'accès lors du prochain match de Ligue 1, suite à des incidents similaires lors du match contre Rodez et l'AS Saint-Étienne devra payer une amende de 100 000 euros.

J.D