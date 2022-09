Santé : la marche des “métiers fantômes” à Lyon ce mercredi

Les associations régionales de professionnels de santé, telles que l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, se mobilisent ce mercredi, à Lyon, à partir de 14 h. Le secteur médico-social, social, et sanitaire, qui se qualifie de “métiers fantômes“, connaît une “crise profonde”. “Plus de deux ans après la consultation relative au Ségur de la santé, les mesures de revalorisation des professionnels du médico-social, social et sanitaire, font toujours l’objet d’inégalités majeures entre le secteur public et le secteur privé non-lucratif.”, affirme l’Unapei dans un communiqué. Cette mobilisation inter-fédérations, vise à interpeller le gouvernement afin d’obtenir davantage de moyens. Les différentes associations réclament des mesures immédiates telles que :

la revalorisation de tous les professionnels, au même niveau que les revalorisations du Ségur de la santé ;

le financement effectif des mesures de revalorisations salariales annoncées ;

des engagements forts en faveur de l’attractivité du secteur

Le départ se fera quai Jules Courmont (Lyon 2e), au niveau de l’Hôtel Dieu, pour se rendre à hauteur de la préfecture du Rhône, quai Augagneur (Lyon 3e). D’autres actions sont également prévues dans le reste de la France ce même jour.