Saône-et-Loire : 4,6M d’euros pour les services d’aides à domicile

Une concertation avait été lancée il y a six semaines pour définir les besoins et les attentes dans le secteur de l’accompagnement à domicile des seniors. Revalorisation salariale et de la prise en charge, le département de Saône-et-Loire a annoncé ce lundi des mesures fortes.

Une population vieillissante

Dans le département de Saône-et-Loire, 25% de la population a plus de 65 ans. C’est plus que la moyenne nationale, qui tourne autour de 19,4%. Un chiffre qui est amené à évoluer : André Accary, président du conseil départemental de Saône-et-Loire, prévient que les plus de 75 ans pourraient représenter 22% de la population saône-et-loirienne d’ici 2050″. Face à ce vieillissement de la population, le département a pris différentes mesures, applicables dès le 1er janvier 2022.

Revalorisation salariale

Depuis le 1er octobre 2021, le gouvernement a revalorisé les salaires des aides à domicile (SAAD) pour les services du secteur associatif. Cette année, le reste à charge pour le département était de 30% ; il sera de 50% dès le 1er janvier 2022. Pour les autres SAAD du secteur privé, le département mettra la main à la poche à hauteur de 100% de financement.

Au total, ce coût de revalorisation du personnel est évalué à 7 millions d’euros, dont une participation de 4,6 millions d’euros du département, une hausse de 2,2 millions par rapport à 2021.

Une meilleure prise en charge

En déplacement à Autun en septembre dernier, Jean Castex avait annoncé une prise en charge de 22€ de l’heure d’intervention au titre de l’Allocation Personnalisée autonomie (APA) et de la Prestation compensatoire handicap (PCH). Dès 2022, cette prise en charge sera désormais de 23€, soit un investissement de 1 million d’euros du département.

Pour favoriser le travail des SAAD publics et privés, 150 véhicules de location seront mis à leur disposition. Cette commande de véhicules portera le nombre total de voitures dans le département à 200.