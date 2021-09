Saône-et-Loire : 71 000 marches pour illuminer la tour des Archives

Le mois d’octobre approche et avec lui, octobre rose. Le Département de Saône-et-Loire organise le vendredi 1er octobre, de 18h à 22h, une course d’escaliers inédite dans la tour des Archives départementales, située place des Carmélites à Mâcon. Un défi à relever en famille (à partir de 12 ans), entre amis ou entre collègues au profit d’Octobre rose.



Un challenge pour lequel une participation de 2 euros sera demandée. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

Il s’agit d’une course à pied qui consistera à monter le plus rapidement possible les 280 marches de la tour des Archives départementales. Au fur et à mesure de l’ascension, la tour des Archives départementales s’illuminera de rose avec l’objectif d’atteindre 71 000 marches gravies par l’ensemble des coureurs.



Les inscriptions doivent se faire avant jeudi. Plus d’infos ici