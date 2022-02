Saône-et-Loire : le mannequin Kevin Papon élu Mister National

Le mannequin saône-et-loirien Kevin Papon, originaire de Saint-Vallier, a été sacré Mister National ce samedi. « Je n’ai nullement la prétention de prétendre être le plus bel homme de France, et, à vrai dire, ça n’a aucune importance pour moi », a indiqué l’heureux élu sur son compte Facebook. « Le but est de partager l’idée que la personnalité, les valeurs, l’humanisme, l’ouverture d’esprit d’une personne sont au moins aussi importants sinon plus que son apparence physique, y compris dans ce type de concours ».