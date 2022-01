Saône-et-Loire : Montceau-les-Mines parmi les villes les moins attirantes de France

D’après une étude de France Stratégies publiée par Le Parisien, la ville de Montceau compte parmi les 33 villes moyennes « en retrait » depuis dix ans, où l’on constate de la pauvreté, une baisse démographique ou une baisse du nombre d’emplois.

Selon cette étude, Montceau-les-Mines rassemblerait les deux derniers critères : « Sarreguemines, Sedan, Montceau-les-Mines ou encore Forbach n’ont pas attisé la curiosité des urbains en mal de verdure. Et alors que l’emploi salarié privé a augmenté en France de 2,3 % entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, il s’est établi respectivement à -4,6 %, 1,2 %, -0,8 % et 0,1 % dans ces villes », indique Le Parisien.