Sécheresse : 24 départements ont dépassé le seuil d’alerte

Selon le ministère de la Transition Écologique, 24 départements français ont franchi le seuil d’alerte de vigilance à la sécheresse. Il s’agit de l’Ille-et-Vilaine, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, le Tarn, la Haute-Savoie, l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var, les Pyrénées-Atlantiques, le Loiret, l’Yonne et les Hautes-Alpes. Au moins 92 arrêts préfectoraux ont été mis en place pour économiser l’eau pour les particuliers et pour les agriculteurs.



Les mesures de restriction d’eau “visent à réduire les prélèvements pour assurer un débit minimum des cours d’eau“. Les préfectures précisent que “le lavage des voitures, le remplissage des piscines” ou encore “l’arrosage des pelouses et massifs” sont interdits dans les départements concernés.