Il risque d’y avoir du monde dans les rues de Lyon ce week-end.

Pour rappel, le coup d’envoi des soldes d’hiver a été donné ce mercredi avec au bout l’opportunité de faire de bonnes affaires jusqu’au mardi 4 février inclus.

Et bonne nouvelle dans l’agglomération lyonnaise, les boutiques du centre-ville et des centres commerciaux de Confluence (de 11h à 19h) et de la Part-Dieu (de 10h à 19h) seront ouvert sur la journée de demain exceptionnellement.

R.H