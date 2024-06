Spectacle de fin d’année à Cluny

Le 29 juin à 20h00, au Théâtre des Arts de Cluny, un spectacle de théâtre mettant en lumière de jeunes talents aura lieu. D'autres représentations seront proposées, telles que des spectacles de danse et de musique.

Le 7 juillet, à 17 h 30, aura lieu au Théâtre des Arts de Cluny la restitution du projet "Tous compositeurs", mené en partenariat avec le Festival D’aujourd’hui à Demain et impliquant les compositeurs Bernard Cavanna et Dominique Clément. Une fin d'année prometteuse en créativité et en spectacles vous attend !