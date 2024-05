Sport boules Ligue M1 – étape 7 : Après Cavalaire, Nice récidive à Joyeuse

Une semaine après s’être imposée pour la première fois de la saison à Cavalaire-sur-Mer, la quadrette de Nice a récidivé ce samedi à Joyeuse en Ardèche. Les Azuréens l’ont emporté en finale face à la formation locale de Michel Balazuc (13-8).

Solides dans tous les secteurs de jeu, les Niçois n’ont jamais été inquiétés au fil de la compétition. Ils enchaînent dix parties gagnées consécutives en l’espace d’une semaine. Nice a profité de l’absence en demi-finale des trois premiers du classement (Plaine de l’Ain, Lyon, Annecy) pour prendre la tête du classement général et ce, à trois étapes du terme.

Les seize quadrettes de l’élite ont rendez les 24 et 25 mai à Saint-Michel-de-Maurienne en Savoie (étape 8).

Les résultats

_Finale : Nice (Abrate) bat Joyeuse (Balazuc) 13-8

_Demi-finales : Nice bat Maurienne-Galibier (Mancuso) 13-0, Joyeuse bat Génelard (Percherancier) 12-9

_Parties de classement : Annecy (Gobertier) bat Saint-Vulbas (Didona) 13-1, Lagnieu (Viret) bat Bron (Coste-Chareire) 13-10, Bourg-Saint-Andéol (Landraud) bat Fontaine (Levieux) 11-10, La Motte-Servolex (Mollard) bat Génissieux (Martinez) 13-6.

Les réactions

Emmanuel Bilon (Nice) : « Depuis que la compétition est passée à l’extérieur, notre expérience paye. On a un bon fond de jeu. C’est de bon augure pour la suite et on va essayer de ne pas s’arrêter là. Mais il y a de grandes équipes dans cette compétition et on va rester humbles, sans penser à la victoire finale. »

Romain Garnier (Joyeuse) : « Notre saison est en dents de scie alors une finale à domicile, devant un public de connaisseurs, ça fait du bien. On a perdu face à cette grosse équipe de Nice mais on a réussi à l’accrocher

quand même. »

Le classement général