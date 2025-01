Sport : Sport-boules M1, Etape 1 à Saint-Quentin-Fallavier

En ce début de saison, les principaux prétendants à la succession d’Annecy, lauréat de la Ligue M1 2024, n’ont pas tardé à se mettre en action. Dès la première étape à Saint-Quentin-Fallavier, Plaine de l’Ain (Moncenis) et Métropole de Lyon (Landraud) ont assumé leur statut de favoris, c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Patrice Landraud (Métropole de Lyon) : «On nous présente parmi les favoris sur le papier, mais c’est sur le terrain qu’il faut démontrer ses prétentions. Je suis content de la qualité de jeu que l’on a produit au cours de ces deux jours».

Depuis vendredi soir, ils ont survolé les débats avant d’en découdre dans une finale qui a tenu toutes ses promesses. Précises au point, efficaces au tir, les deux équipes ont livré une copie de premier choix. Au terme des deux heures de jeu, c’est finalement Métropole de Lyon qui signait son premier succès de la saison sur le score de 13-8, une satisfaction pour Patrice Landraud : «C’est personnellement ma première victoire en Ligue M1, je suis très satisfait.». Du coté de la Plaine de l'Ain, malgré cette défaite, cette finale reste un bon résultat comme l'indique Olivier Moncenis : « On a produit du beau jeu durant tout le week-end et c’est très positif pour la suite. Une mention particulière pour Mathieu (Vercher) qui a été très bon. Avec déjà une finale, on lance bien notre saison. »

Suite à cette première étape, à la première place on retrouve donc Métropole de Lyon avec 30 points, sur la deuxième marche du podium la Plaine de l’Ain avec 22 pts, le podium est complété par Fontaine (16 pts), et enfin plusieurs équipes à la quatrième place : Nice, La Motte-Servolex, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Vulbas (10 pts).

La prochaine étape aura lieu le vendredi 14 et le samedi 15 février à Saint-Vulbas dans l'Ain.

ML