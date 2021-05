St-Etienne/Lyon : la ligne impactée durablement

La situation ne s’arrange pas sur la ligne entre Lyon et Saint-Etienne. En raison des fortes précipitations des derniers jours, le Gier est sorti de son lit et sa crue a détruit un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée, à hauteur de la commune de Châteauneuf, à proximité de Rive-de-Gier.



La rivière a raviné le talus sur lequel est construite la voie ferrée, provoquant la chute d’un poteau supportant la caténaire.

La circulation des trains est suspendue pendant plusieurs jours entre Givors et Saint-Etienne. La voie ferrée la plus proche du Gier est en effet très endommagée et des travaux importants de confortement sont nécessaires, ils nécessiteront plusieurs semaines d’interruption du trafic.



L’autre voie de circulation, plus éloignée de la rivière, pourrait être utilisée pour faire circuler des trains dans les deux sens à vitesse réduite.

Cette reprise progressive du trafic sur une seule voie est soumise à la finalisation des travaux de sécurisation de la caténaire et des autres câbles endommagés, ainsi qu’à la décrue du Gier.

Les circulations seront intégralement assurées par des autocars de substitution ce mercredi et ce jeudi.

Cette reprise progressive des circulations pourrait intervenir dans les prochains jours, peut-être vendredi.