Street Art : 5 devantures de restaurants lyonnais repeintes par un collectif d’artistes

Il s’agit de l’un des beaux projets de ce début d’année 2021. Entre le 7 et le 8 janvier dernier, cinq artistes lyonnais : Tang, Gaspard Mariotte, Bambi Bakbi, Yandy et Bouda ont habillé les devantures de cinq restaurants de la capitale des Gaules avec du street art.

Pour cette opération, les restaurants Monsieur P, Bistrot Bel Ami, La Café du Peintre, Brasserie Le Nord – Bocuse et Bistrot Orcia, ont répondu à l’appel.

L’objectif : redonner le sourire aux habitants de Lyon, et permettre aux métiers mis en péril par la pandémie de coronavirus de retrouver un peu de vie.

A l’initiative de ce projet, l’AOC Crozes-Hermitage. L’organisation, spécialisée dans l’interprofession des vins de la vallée du Rhône, a injecté 15 000 euros dans le financement du projet.

Ecoutez son co-président, Jacques Grange.

L’AOC a alors décidé de contacter cinq artistes du collectif Superposition. L’idée était de peindre les devantures de restaurant de Lyon en mettant en valeur trois thématiques principales. Tout naturellement : la viticulture, les restaurants et le street art.

Auteur d’un très beau design sur les murs du Monsieur P. (Lyon 2e), Gaspard Mariotte considère que le projet va redonner “du sourire aux Lyonnais dans cette période de crise”.



Gaspard Mariotte a décore le Monsieur P. à son goût, tout en respectant la thématique du projet (DR – Gaspard Mariotte)

Le jeune homme de 23 ans se sent d’ailleurs “touché” par cette initiative.

L’engouement autour du projet a largement dépassé les attentes. En attendant, artistes, viticulteurs et restaurateurs attendent de pouvoir reprendre leurs activités professionnelles d’antan.