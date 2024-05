Succès de l’expérimentation des cargo Vélo’v en libre-service à Lyon et Villeurbanne

L'expérimentation des vélos cargo à assistance électrique (Cargo Vélo’v) en libre-service à Lyon et Villeurbanne s'est conclue avec succès. Durant 14 mois, les 20 Cargo Vélo’v ont été empruntés plus de 3200 fois, démontrant leur utilité et popularité. Cette initiative, menée en partenariat avec JCDecaux et Cargoroo, a permis de transporter jusqu’à 140 kg de charge ou deux enfants en toute sécurité. Avec 22 958 km parcourus, la Métropole de Lyon envisage maintenant de pérenniser ce service innovant, qui a répondu aux besoins des familles, des professionnels et des amateurs de loisirs.

Photo crédit : Métropole de Lyon