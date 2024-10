Table ronde sur le racime dans le football : un débat nécessaire à Lyon

Une conférence s’est tenue ce mercredi soir à l’Hôtel de Ville de Lyon, réunissant élus, militants antiracistes (LICRA AURA), et le directeur général de l’OL, Laurent Prud’homme, avec l’éclairage du sociologue du sport Nicolas Hourcade. Les discussions ont mis en lumière les défis persistants du racisme dans le football.

Nicolas Hourcade a expliqué que le sport, en tant que miroir de la société, amplifie les tensions sociales. Si les tribunes des années 1980 étaient marquées par des comportements racistes collectifs, aujourd’hui, ce sont des groupuscules très minoritaires mais radicalisés qui posent problème. “Tout le virage nord n’est pas d’extrême droite, loin de là. Mais il y en a”, a-t-il précisé.

Laurent Prud’homme a révèlé avoir porté plainte et s’être constitué partie civile dans une nouvelle affaire au Groupama Stadium après le match contre Strasbourg fin août, à l'issue duquel un mail a été envoyé au club pour signaler un salut nazi en tribune. Le visionnage des caméras de vidéosurveillance a permis d’identifier l’individu. Il a écopé d'une interdiction commerciale de stade, en attendant la suite de la procédure judiciaire. Le DG de l'OL a pris cet exemple afin de souligner les efforts du club pour identifier et sanctionner les comportements racistes. “Dès qu’on nous signale un incident, on vérifie les images des caméras. Si on trouve les preuves, on prend les sanctions”, a-t-il affirmé. Cependant, il a insisté sur la nécessité d’une politique nationale pour lutter efficacement contre le racisme. Et il a également défendu la majorité des fans de son club : "Je demande à ce qu'on fasse attention à ne pas faire d'amalgame : c'est une injustice totale de dire que les supporters de l'OL sont des gros fachos".

Suite aux récents incidents survenus lors du match OL - Nantes, l’Olympique Lyonnais a pris des mesures significatives pour lutter contre la violence dans son stades. Le club a déposé 16 plaintes et émis 19 interdictions commerciales d’accès au stade. Cependant, ces sanctions sont souvent contournées en raison de l’absence de contrôles d’identité à l’entrée et de pointage obligatoire au commissariat. En prévision du match OL - Besiktas du 24 novembre, des mesures préventives ont été mises en place : la capacité du stade sera réduite à 30 000 spectateurs et l'achat des billets seront réservés exclusivement aux abonnés, afin d’éviter les graves incidents de 2017.

Le racisme dans le foot amateur

Patrick Kahn, de la LICRA, a rappelé que le racisme est également présent dans le football amateur, souvent moins médiatisé. Des incidents récents dans des clubs de la région montrent que ce problème est toujours d'actualité. La soirée a permis à plusieurs présidents de clubs amateurs de témoigner des difficultés rencontrées, notamment le racisme institutionnel. Djillali Boussebha, président du Football Club de Montluel, a partagé les obstacles pour obtenir des subventions et des infrastructures adéquates.

En conclusion, tous les participants ont convenu que le combat contre le racisme dans le football est loin d’être terminé et nécessite une volonté politique forte et une action collective.

J.H.