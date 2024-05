Tennis : L’Open du Parc de Lyon démarre le 18 mai pour la dernière fois

Le tournoi ATP de l'Open du Parc de Lyon démarre le 18 mai prochain pour une 7e et dernière édition. Près d'une semaine de compétition qui se déroulera en plein coeur du Parc de la Tête d'Or, au vélodrome Georges Prévéral et sur les courts annexes.

On pourra y voir s'affronter des joueurs de très haut niveau et bien placés dans le classement ATP, tel que Ugo Humbert, probablement tête de série numéro 1, ou encore Arthur Fils, champion en titre et Gaël Monfils pour ce qui est des français. Il y'aura également de gros noms internationaux tels que Frances Tiafoe l'américain ou encore Francisco Cerundolo, l'argentin, défait en finale face à Arthur Fils l'an dernier notamment.

D'autres joueurs français tels que Hugo Gaston ou Luca Van Assche devront passer par les qualifications.

Une compétition féroce pour la dernière année du tournoi, ce dernier sera abandonné et va fusionner avec le tournoi de Munich afin de faire monter ce dernier dans la catégorie supérieure, l'ATP 500.

Début du 1er tour le dimanche 19 mai prochain, avec une finale prévue le samedi 25 mai.

M.D