Tokyo Hôtel en concert à Lyon en 2021 !

Save the date. Le 25 octobre 2021, le groupe mythique des adolescents des années 2010 passera en concert au Transbordeur à Villeurbanne.

Les fans ont beaucoup de chance, en plus de leur date à Paris, Lyon et l’unique ville française ou le groupe se produira pour leur tournée européenne “Beyond the world”.

Déjà passés par Lyon en 2019, et suscitant la frénésie au début de leur carrière, les membres du groupe Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäffer et Georg Listing travaillent actuellement sur leur nouvel album qu’ils présenteront lors de ce concert évènement !

Une occasion à ne pas manquer donc pour fêter, on l’espère, la réouverture des salles de concert l’année prochaine !