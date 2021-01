Top 14 : le LOU repart à l’assaut du trio de tête

Passé de la sixième à la quatrième place grâce à sa victoire contre Montpellier (24-20), le LOU, qui compte 34 points, peut désormais se rapprocher du Racing 92, 3e avec 41 unités, en cas de victoire face à Bordeaux-Bègles ce dimanche.



Au match aller (5 octobre), les Rhodaniens s’étaient très nettement imposés au stade de Gerland (27-10). Huitièmes, les Aquitains ont su rebondir au fil de la saison et peuvent, comme le LOU, s’imposer une deuxième fois consécutive en ce début d’année 2021.



L’entraîneur de Lyon, Pierre Mignoni l’a indiqué à la suite du succès contre Montpellier, son équipe n’est pas morte. Il faudra compter sur le club rhodanien. “Nous sommes quatrièmes. Ce n’est pas un aboutissement, mais c’est bien. On est encore là et on va s’accrocher jusqu’au bout.”



Ce dimanche (17h), rendez-vous plus qu’important pour un LOU aux ambitions de podium, voir plus avec un gros appétit.



La composition du LOU face à Bordeaux-Bègles :

⚡️ Cretin et Regard enchaînent, Dumortier titulaire et 6 avants sur le banc… Découvrez la composition du LOU Rugby pour aller affronter l'Union Bordeaux Bègles ce dimanche à 17h. 💥 #Lyon #TeamLOU 🔴⚫️ pic.twitter.com/yMzJSBzamU — LOU Rugby (@LeLOURugby) January 9, 2021

Le classement du Top 14 :

Stade Rochelais 44 pts Stade Toulousain 42 pts Racing 92 41 pts Lyon 34 pts Stade Français 34 pts Toulon 33 pts Clermont 29 pts Bordeaux 28 pts Brive 22 pts Pau 21 pts Bayonne 21 pts Castres 20 pts Montpellier 18 pts Agen 2 pts