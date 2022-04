Top 14 : le LOU surclassé par Toulon (10-43)

Le LOU a été dominé dans les grandes largeurs par Toulon (10-43), samedi après-midi, à Gerland, à l’occasion de la 22e journée de Top 14. À quatre journées de la fin de la phase régulière du championnat, les Lyonnais sont toujours classés 6es mais ces derniers voient le RCT se placer aux portes du top 6 (9e), à seulement trois points désormais des Rhodaniens.

« Difficile à chaud de trouver des explications. On n’était pas invités, a lâché Pierre Mignoni, le coach du LOU, au sortir de la déroute de son équipe. C’est la première fois que je vois ça depuis que j’entraîne Lyon (ndlr 2015). Je n’ai jamais reconnu mon équipe. Il y avait eu des signes avant-coureurs dans la semaine, je sentais qu’on ne basculait pas. C’est plus qu’un joker grillé, même si rien n’est fini. Maintenant, il faut voir comment on va se relever, comment on va réagir en tant qu’équipe, en tant que groupe. »