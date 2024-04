Top départ du Sun Trip 2024 : Destination Sahara

Ce vendredi matin, le départ du Sun Trip 2024 a été donné à l'Hôtel de Région de Lyon. Le départ a été donné par Florian Bailly, fondateur du Sun Trip, Michel Camoz, conseiller municipal de la ville de Chambéry, ville d'arrivée de la course et enfin Fatima Baroudi, consule générale du Maroc à Lyon.

Ce sont donc 20 participants qui représentent près de 8 nationalités différentes qui ont pris le départ ce matin. Au programme, une course longue de 7000km à travers quatre pays : la France, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, à bord de vélos solaire, car la spécificité de cette course est le fait de devoir compter sur le soleil tout au long de la course. Des vélos construit par les participants eux-mêmes, de la façon dont ils le veulent ce qui laisse la place à l'imagination, la seule condition étant de posséder des panneaux solaires afin de pouvoir avancer grâce au soleil.

De plus, aucune aide extérieure, aucun véhicule de soutien ne suivra les participants. Aucun itinéraire n'est imposé, chaque participant passe par le chemin qu'il souhaite, cette course est une véritable aventure.

L'objectif de cette course est de mettre en avant les vélos solaires afin de sensibiliser le grand public et de faire avancer les choses afin de permettre à ces vélos d'apparaître de plus en plus sur le marché.

