Tour du Beaujolais 2024 : Joris Chaussinand remporte le maillot jaune

Alors que l'édition 2024 du Tour du Beaujolais se tenait ce 7, 8 et 9 juin, c'est le coureur de Bourg Ain Cyclisme Joris Chaussinand qui s'est distingué en terminant premier du classement général, raflant ainsi le maillot jaune et le meilleur chronomètre sur les trois jours. Le vainqueur de la course n'aura pourtant remporté aucune des trois étapes mais ses temps compétitifs lui auront permis de repartir avec le graal. Il devance ainsi Rémi Capron, dauphin, d'une petite seconde dans une épreuve qui se sera ainsi jouée dans un mouchoir de poche. À noter que c'est le Belge Kenny Molly qui s'est imposé lors de la 3e étape pour conclure trois jours de course aux paysages sublimes du Beaujolais.