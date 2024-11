Tout ce qu’il faut savoir avant le 125e derby

Olympique Lyonnais – AS Saint-Etienne, 11ème journée de Ligue 1, dimanche 21h. A vivre dès 20 heures en intégralité sur Tonic Radio .

L’enjeu : Gagner, à tout prix

L’OL n’y arrive pas et reste sur 4 matchs sans victoire. Depuis la défaite face au Besiktas (0-1), les hommes de Pierre Sage ont enchaîné les nuls. D’abord face à Auxerre (2-2), puis contre Lille (1-1) et plus récemment à Hoffenheim (2-2) alors que la victoire semblait scellée grâce à un but de Lacazette à la 90+3. Mais ce dimanche, ce n’est pas qu’un simple match de Ligue 1, c’est le retour du derby, un match à gagner absolument. Avant la trêve internationale, les Gones auraient bien besoin de ce succès qui pourrait leur permettre d'intégrer ou de se rapprocher du Top 5.

Pierre Sage un derby très attendu

L’adversaire : Enchaîner une deuxième victoire de suite

Les Verts restent sur une victoire, acquise au Chaudron, le weekend dernier, face à Strasbourg (2-0). L’ASSE restait sur deux défaites de suite : face à Lens, à Geoffroy Guichard (0-2) et contre Angers (4-2). Au classement, Saint-Étienne est 16ème, avec 10 points pris en 10 journée mais n’est qu’à cinq points de l’OL.

Le joueur à suivre : Soirée de prestige pour Lacazette ?

En délicatesse depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette a été buteur, jeudi soir, face à Hoffenheim. Sur l’ensemble de la saison, le capitaine n’a pourtant inscrit que 4 buts, toutes compétitions confondues (3 en Europa Ligue, 1 en Ligue 1). Dans le derby, Lacazette avait vécu l'un des plus beaux moments de sa carrière, un triplé pour la der' à Gerland, le 8 novembre 2015. Il n’a jamais affronté les Verts au Groupama Stadium.

Alexandre Lacazette évoque le discours tenu à ses coéquipiers qui découvrent ce derby

La statistique :

https://twitter.com/OL_Data/status/1854538087952511328

La question :

Sur quel score l'OL va-t-il gagner ?

Olympique Lyonnais – AS Saint-Etienne, 11ème journée de Ligue 1, dimanche 21 heures. A vivre dès 20 heures en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice.