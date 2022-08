Tout ce qu’il faut savoir avant OL – Auxerre

OLYMPIQUE LYONNAIS – AJ Auxerre, 5ème journée de Ligue 1, mercredi 19h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Repartir de plus belle

Après une entame de saison maîtrisée par deux victoires à domicile, contre l’AC Ajaccio (2-1) et l’ESTAC Troyes (4-1), l’OL a connu son premier accroc à Reims (1-1) il y a trois jours. Au terme d’une rencontre où les Gones ont été menés de la 24e à la 86e minute, il n’y avait que peu d’enseignements positifs à retenir. C’est pourquoi il faudra oublier cette contre-performance dans le jeu pour rendre une meilleure copie face à l’AJ Auxerre. En comptant un match en retard (à Lorient qui sera joué le mercredi 7 septembre), le club rhodanien est 4e du classement avec 7 points. De leur côté, les hommes de Jean-Marc Furlan sont à égalité de points avec l’OL en occupant la 7e place. L’AJ Auxerre reste sur deux victoires d’affilée contre Strasbourg (1-0) et à Montpellier (1-2).

Peter Bosz veut un jeu plus rapide

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OL a établi les axes à améliorer face à Auxerre. Resté sur sa faim contre Reims, Peter Bosz a insisté sur un jeu davantage rapide de la part de ses joueurs. « J’ai fait une réunion pour discuter du match qu’on a fait contre Reims. J’ai montré aux joueurs avec des images ce qui n’allait pas. Il faut jouer plus vite. On a vu contre Ajaccio pendant 20 minutes, on a vu la deuxième mi-temps contre Troyes. Quand on s’entraîne pendant une semaine essentiellement sur la tactique, ça n’est pas suffisant. On a besoin de plus de temps. Dans quelques semaines, on jouera différemment de ce qu’on a pu voir sur les premiers matchs. » L’entraîneur a également demandé davantage de courses dans la profondeur à ses attaquants.

Peter Bosz promet une montée en puissance de l’OL

Lopes toujours suspendu, Aouar, Boateng et Diomandé toujours absents

En temps normal, le gardien de l’OL aurait dû effectuer son retour face aux Auxerrois. Mais Anthony Lopes n’a pas encore totalement purgé sa peine de 3 matchs de suspension. Faute du match en retard à joué contre Lorient. Il sera de retour pour la réception du SCO d’Angers le 3 septembre (19 H). En attendant, c’est Rémy Riou qui sera titularisé dans les buts, pour la troisième fois consécutive, en l’absence du Portugais.

Alors que le mercato se terminera jeudi à 23 heures, quatre joueurs potentiellement sur le départ sont absents : Aouar, Boateng, Diomandé et Pollersbeck.

La stat : l’AJ Auxerre va effectuer sa première au Groupama Stadium

Depuis qu’il a changé de stade en 2016, l’OL n’a pas encore eu l’occasion de recevoir le club mythique de l’AJ Auxerre (1 Championnat de France, 4 Coupes de France ou encore 1/4 finaliste de la Ligue des Champions en 1997). La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 7 avril 2012. Sur la pelouse de Gerland, l’OL, emmené par Rémi Garde, s’était imposé 2-1 en toute fin de match grâce à deux pénaltys transformés par Lisandro Lopez. Il s’agissait de la 31e journée de Ligue 1.

Le saviez-vous ?

Jean-Marc Furlan, le coach de l’AJ Auxerre, a évolué à l’OL de 1980 à 1982. Il en garde un très bon souvenir : “J’ai passé des moments fantastiques. On avait une très grosse équipe : Tigana, Moizan, Xuereb… J’évoluais derrière, je les regardais jouer et je me disais : “Oh, comment ils jouent ces types ?!” C’était de la folie ! J’ai passé de très, très bons moments à l’OL mais j’ai fait le con car je me suis fait virer !”

Jean-Marc Furlan évoque son passage à l’OL en conférence de presse

Tom Bonnard (avec J.H)

OL-Auxerre, 5e journée de Ligue 1, à vivre ce mercredi 31 août dès 18 h 45 en intégralité avec Julien Huët et Max Maurice sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débriefing sur la page Facebook Tonic Radio.