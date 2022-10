Tout ce qu’il faut savoir avant Rennes-OL

STADE RENNAIS – OLYMPIQUE LYONNAIS, 11ème journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche dès 14H45 en intégralité sur Tonic Radio.

La première de Blanc

Les diffuseurs doivent se mordre les doigts d’avoir programmé ce choc un dimanche à 15 heures, en plein multiplex ! Toute la France du foot a hâte de voir l’OL de Laurent Blanc. L’un des plus grands joueurs de l’histoire de football français est de retour sur un banc de touche, qui plus est celui de notre Olympique Lyonnais ! Depuis quand n’a-t-on pas attendu à ce point un match de l’OL ? Pourtant, après seulement une semaine de travail, il serait étonnant que Lyon ait déjà complètement changé. L’arrivée de Laurent Blanc a pris le pas sur la catastrophique série en cours : quatre défaites et un nul. Mais, comme le résume “le Président” : “Je sais dans quelles circonstances j’arrive et je l’accepte.” Le nouvel entraîneur a déjà défini l’ampleur de son challenge : remettre son équipe sur pied physiquement et “alléger les cerveaux”.

Un groupe au complet

Excepté le troisième (ou quatrième ?) gardien Pollersbeck, absent de longue durée, aucun joueur ne manque à l’appel. Pour la plus grande satisfaction du nouveau coach : “Ce n’est pas étonnant, quand il y a un nouvel entraîneur, tout le groupe est à disposition. Ils ont envie de se montrer, de jouer. Si on craint de jouer, quand on est un footballeur de haut niveau, c’est problématique. Il faut avoir envie d’affronter Rennes.” A noter que Thiago Mendès figure dans la liste en tant que milieu de terrain, plus en tant que défenseur.



Laurent Blanc a convoqué 23 joueurs pour le déplacement à Rennes ce dimanche à 15h ! 🔴🔵 #SRFCOL pic.twitter.com/d9g6PpaETr — Olympique Lyonnais (@OL) October 15, 2022

Les deux claques de la saison passée

Le 7 novembre 2021, l’OL de Peter Bosz s’était littéralement fait marcher dessus au Roazhon Park, s’inclinant 4-1. Le retour, le 13 mars 2022, avait été du même acabit avec une victoire de l’équipe de Bruno Genesio 4-2 à Décines. Surmotivé contre son ancien club, le coach rennais trouvera-t-il encore les clefs cette saison pour faire de nouveau exploser l’OL ? Laurent Blanc ne doute pas de la motivation de son confrère : “A mon avis, l’entraîneur a une envie farouche de battre l’OL, c’est normal…” Avec Lyon, Bruno Genesio avait battu le PSG de Laurent Blanc à Décines (2-1 en 2016, buts de Cornet et Darder pour l’OL).

Rennes en pleine bourre

Les Bretons n’ont plus perdu depuis la quatrième journée et un revers à Lens (2-1) fin août. Mieux, ils restent sur quatre victoires d’affilée : à Strasbourg (1-3), devant le Dynamo Kiev (2-1), face à Nantes (3-0) et jeudi en Ukraine contre Kiev (0-1). Rennes, septième, compte quatre points d’avance sur Lyon, neuvième.

Julien Huët

