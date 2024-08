Trafic sur l’A7 et le périphérique nord interrompu cette semaine : ce qu’il faut savoir

Dans le cadre de travaux d’aménagement et de réparation, plusieurs chantiers perturberont la circulation sur le réseau routier autour de Lyon cette semaine.

Sur l’A7, mercredi et jeudi il ne sera possible de circuler que sur deux voies dans le sens nord/sud et le nœud de Ternay.

En ce qui concerne le périphérique nord, c’est le plus touché par les interruptions de trafic cette semaine :

Mercredi 7 août de 22 heures à 6 heures le lendemain, la bretelle numéro 1 Pierre-Baizet sera fermée dans le sens ouest/est entre Porte du Valvert et Porte de Vaise.

Idem pour la bretelle numéro 5 La Pape dans le sens est/ouest entre Porte de la Doua et Porte de Saint-Clair.

Mercredi 7 et jeudi 8 août de 22 heures à 6 heures le lendemain, entre Porte de Saint-Clair et Porte de Vaise, la circulation sera réduite à une seule voie dans le sens est/ouest.