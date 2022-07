Transport à Grenoble : les tickets magnétiques ne sont plus vendus sur les bornes

Suite à l’instauration du nouveau système de billetterie du service TAG, les tickets magnétiques ne sont plus vendus sur les bornes depuis ce 11 juillet. Les usagers ne pourront plus valider leurs tickets sur les anciennes bornes puisque celles-ci ont été remplacées par de nouveaux distributeurs. La validation se fera désormais avec les tickets QR code, la carte Oùra ou l’application Pass’Mobilités. Toutefois, les anciens tickets déjà achetés peuvent être échangés, et cela jusqu’au 31 décembre 2022.