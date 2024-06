Petit point au niveau des transports, suite aux intempéries survenues dans la nuit de samedi à dimanche et à un problème d’alimentation électrique, le trafic des TER entre Lyon et Grenoble et entre Lyon et Chambéry est fortement perturbé depuis ce dimanche matin.

En attendant que la SNCF fasse son possible, les voyageurs sont redirigés vers Valence et ceux à destination de Chambéry passent par Ambérieu-en-Bugey.