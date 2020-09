Travaux T7 : des perturbations sur le T3 et le Rhônexpress

Les travaux de la nouvelle ligne du tramway T7 vont entrainer des perturbations sur la ligne du T3 et sur le Rhônexpress dès ce lundi soir et pour le reste de la semaine dans la métropole.

Le trafic sera donc interrompu à partir de ce lundi 21h30 et ce jusqu’à ce jeudi, ainsi que du 21 au vendredi 25 septembre inclus. En cause, la mise en place de travaux d’installations des équipements de signalisations ferroviaires pour garantir la liaison entre le Parc OL et Décines OL Vallées.

Tramway T3 : Dernier départ de Part-Dieu Villette direction Meyzieu Les Panettes à 21h38. Dernier départ de Meyzieu Les Panettes direction Part-Dieu Villette à 21h02

Des bus relais circuleront de Part-Dieu Villette à Vaulx-en-Velin La Soie et de Vaulx-en- Velin La Soie à Meyzieu Zi avec une fréquence de 15 minutes.

Rhônexpress : Dernier départ de Part-Dieu Villette direction Aéroport Lyon St Exupéry à 21h30. Dernier départ de Aéroport Lyon St Exupéry direction Part-Dieu Villette à 21h30

Pour le départ de 22h, des taxis seront disponibles sur réservation au 04 72 69 02 87 depuis les 4 arrêts desservis par Rhônexpress.