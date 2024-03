Twenty One Pilots en concert à la LDLC Arena

Ce mardi 26 mars 2024, la LDLC Arena à posté sur son compte Twitter une photo de deux ombres noires sur fond rouge sans aucune autre indication.

Les connaisseurs ont rapidement reconnu le groupe derrière ce cliché : il s’agirait de Twenty One Pilots. Les rockeurs américains sont bien connus à l’international, notamment grâce à leur titre « Stresses Out », sorti en 2016 avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube.

Plus récemment, le groupe avait révélé qu’un nouvel album nommé « Clancy » sera disponible le 17 mai 2024.

La LDLC Arena a officialisé la nouvelle ce mercredi, le groupe se produira à Décines-Charpieu le 24 avril 2025. La billetterie pour y participer ouvrira elle ce 5 avril.

J.B et E.R