Un 0-0 pathétique, le podium envolé pour de bon, ce qu’il faut retenir de Reims-OL (0-0)

L’OL a concédé le nul 0-0 à Reims à l’occasion de la 29ème journée de Ligue 1.

Trois occasions seulement pour l’OL

Incapable de mettre du rythme, ni de faire la différence individuellement, l’OL ne s’est procuré que trois occasions : Aouar (12e), Dembélé (50e) et Aouar (92e). Elles ont toutes été manquées, autant par maladresse que par malchance. Dans un match qu’il devait absolument gagner, Lyon a été complètement indigent.

Le podium envolé

Après Marseille-Nice ce dimanche (21h), le troisième ne sera “que” neuf ou huit points devant Lyon. Et il en restera encore 27 en jeu. Les Lyonnais vont-ils nous dire du coup que le podium est encore possible en cas de série ? Foutaise ! Comment une équipe qui n’a marqué 43 points (42 + le point de pénalité) en 29 journées pourrait en marquer 27 en 9 journées ? Non, le podium s’est bel et bien envolé pour de bon ce dimanche à Reims. L’OL est 10ème de Ligue 1 après 29 journées.

Bosz expulsé

Remonté contre l’arbitre, l’entraîneur néerlandais a écopé du premier carton rouge de sa carrière lyonnaise en première période. Le coach était certainement tout aussi remonté contre le manque d’impact de ses hommes. Sa composition de départ et son coaching interpellent au moins tout autant : pourquoi Tanguy Ndombele, un joueur valorisé à 60 M€, est-il remplaçant ou, du moins, pourquoi n’est-il pas en mesure d’entrer en jeu ?

Julien Huët