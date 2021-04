Un accident de la route fait 5 blessés entre Mions et Saint-Priest

Un accident de la circulation s’est produit sur la route d’Heyrieux (D318), à la frontière de Mions et de Saint-Priest, ce jeudi vers 13h.



Sur l’autopont qui enjambe la rocade Est, trois véhicules sont entrés en collision cet après-midi. La cause de cet accident n’est pas encore déterminée. Cependant, cinq personnes, dont un enfant de deux ans, ont été blessées.



Afin de porter assistance aux victimes dont le pronostic vital n’était pas engagé, 20 pompiers accompagnés de sept engins de secours sont intervenus sur les lieux.



Dès lors, le trafic sur cette route est à l’arrêt. D’autant qu’un autre accident impliquant un poids lourd et deux véhicules légers s’est produit à 14h sur l’A46 à hauteur de Saint-Priest, dans le sens nord-sud.