Un accord de relance de 216 millions d’euros signé entre l’Etat et la Métropole

Un accord de relance de 216 millions d’euros pour l’année 2021 et 2022. Cet accord est destiné à la transition écologique, la compétitivité et la cohésion. Il a été conclu par l’Etat et la Métropole de Lyon ce mardi.

La somme servira à la rénovation énergétique de collèges et de logements sociaux, au développement de l’agriculture urbaine et des circuits courts dans les quartiers prioritaires de la ville et au soutien à la décarbonation de l’industrie.

“La pollution de l’air menace régulièrement l’ouverture de nos crèches et écoles ; la diminution de la biodiversité menace notre sécurité alimentaire; les logements passoires énergétiques font gonfler les factures individuelles et globales d’énergie“, a souligné le président écologiste de la métropole lyonnaise, Bruno Bernard.