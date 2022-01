Un homme a été arrêté après avoir illégalement prodigué des autotests sur un parking

Un jeune homme de 25 ans a été arrêté et placé en garde à vue mardi en fin de journée. L’homme a été vu lundi sur le parking d’un supermarché de Dardilly entrain de réaliser illégalement des autotests sur des adultes et des enfants. C’est le lundi que le jeune homme a été découvert par un gendarme en civil qui avait remarqué un attroupement aux alentours de 20h et c’est au milieu de ce dernier qu’il a pu identifier le jeune homme. Seulement sur la journée de lundi, le jeune homme avait prodigué plus de 140 autotests, facturés près de 30 euros pièce. Il aurait empoché près de 4 000 euros. Une enquête a été ouverte.