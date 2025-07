Autun accueille du 28 au 30 août la deuxième Université d’été du Laboratoire de la République, avec treize ministres et ex-ministres, dont Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Cet événement mêlera débats politiques et intellectuels autour des grands enjeux de la République. Jean-Michel Blanquer, fondateur, animera ces journées dédiées à la réflexion sur les valeurs républicaines.

C.P