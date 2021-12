Un homme a lancé un cocktail Molotov sur l’habitation de son ex

Le dimanche 19 décembre à Saint-Jean-la-Buissière, un homme de 34 ans a tenté d’incendier la maison de son ex petite-amie en lançant un cocktail Molotov mais l’avait également appelé une centaine de fois en heure et demi. Les dégâts ont heureusement été évités grâce à cette dernière et au propriétaire de la maison. Le suspect a ensuite été placé en garde à vue où une expertise psychiatrique a été réalisée révélant des problèmes d’alcool ainsi que “sa personnalité immature et impulsive” comme le révèlent nos confrères du Progrès.

Jugé ce mardi 21 décembre au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, il a demandé un délai supplémentaire et sera ainsi jugé le 24 janvier prochain pour dégradation d’un bien d’autrui par un moyen dangereux et appels téléphoniques malveillants réitérés. Le tribunal a revanche placé le prévenu sous contrôle judiciaire et ce dernier n’a pas le droit d’entrer en contact avec les deux victimes et de paraître dans les communes de résidence. Il a également l’obligation d’engager des soins et d’être suivi par le service de contrôle judiciaire.