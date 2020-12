Un homme armé agresse un passager du métro D

Un passager de la ligne D du métro lyonnais armé d’un pistolet s’est soudainement attaqué à un autre homme de la rame dans laquelle il se trouvait. L’agression a eu lieu aux alentours de 21h15 dans une rame direction Vaise.



La victime a reçu plusieurs coups de crosse de pistolet à la tête et aurait pu connaître encore davantage de blessures si d’autres passagers de la rame n’avaient pas réagi en prévenant la sécurité via le bouton TCL et en s’interposant.



La sécurité ainsi que des CRS en patrouille à Bellecour ont interpellé le suspect à la station Hôtel de Ville.

2/2 Les CRS sont arrivés plusieurs minutes plus tard quand l'agresseur était déjà parti à quelques mètres. Courage et reconnaissance au jeune homme et au monsieur en marron qui a pris l'agresseur par les bras. #Lyon #Bellecour @TCL_SYTRAL @CNEWS pic.twitter.com/bNuId6NlAG — Christian Meneses (@christianmani55) December 8, 2020