Un mardi de grèves et de manifestations

Première grosse journée de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée. Ce mardi, les syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU, ainsi que la Fidl, la MNL, l’Unef et l’UNL pour les jeunes, appellent à manifester à travers toute la France.



Parmi les revendications, l’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat, le dossier de l’assurance-chômage, et celui des retraites.



A Lyon, la manifestation est organisée de la Manufacture des Tabacs jusqu’à la place Bellecour à partir de 11 heures. A Marseille, le rendez-vous est fixé à la Porte d’Aix à 10h30 et à Chalon les manifestants ont rendez-vous à partir de 14h30 devant la Maison des syndicats.