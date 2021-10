Un match de folie, Toko meilleur buteur, Paqueta royal ….Ce qu’il faut retenir après Sparta Prague – OL ( 3-4 )

L’OL s’est imposé 4-3 sur la pelouse du Sparta Prague à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Un scénario de dingue

Menés 2-0 après 19 minutes, les Lyonnais ont réduit le score juste avant la mi-temps par Toko-Ekambi (42e). La montée en puissance des hommes de Peter Bosz s’est confirmée après le repos avec des buts d’Aouar (53e), Paqueta (68e) et Toko-Ekambi (88e). Réduits à dix après l’expulsion de Gusto, l’OL s’est fait une petite frayeur avec le but de Krajci mais il était bien trop tard pour le Sparta (96e). Avec neuf points sur neuf et cinq longueurs d’avance sur le Sparta Prague, deuxième du groupe, l’OL a déjà un pied et demi en huitièmes de finale.

Quand les joueurs lyonnais font ce que réclame Peter Bosz en termes de pressing et récupération, et quand il y a Paquetà en plus aussi 🤗, cette équipe est épatante à suivre. Ça nous fait oublier les 20 premières minutes à l'envers.

Mais finir ce match à 10 était trop prévisible. — Gomez Jean-François (@portedelyon) October 21, 2021

Toko meilleur buteur

Auteur d’un doublé avec plein de sang-froid dans le dernier geste (et un peu de chance aussi sur le deuxième), le Camerounais plane en tête du classement des buteurs de la Ligue Europa avec cinq buts en trois journées. Toko a également été passeur décisif pour Paqueta sur le troisième but.

Meilleur buteur de l’Europa League : Monsieur Karl #TokoEkambi (5 buts) !



Après 3 matchs, l’OL dispose de l’attaque la plus prolifique de la compétition (9 buts). pic.twitter.com/mIEdsKMdUD — Inside Gones (@InsideGones) October 21, 2021

Les Brésiliens régalent

Quel superlatif n’a-t-on pas encore utilisé au sujet de Paqueta ? Il est simplement trop fort. Sa facilité technique est déconcertante. Son compatriote Bruno Guimaraes a également été étincelant, se signalant notamment au départ du troisième but par une sortie de balle sous pression à la fois géniale et insensée dans ses 5m50.

La relance de Bruno Guimaraes dans sa propre surface, c’est un grand malade.

pic.twitter.com/K6hK8LbFSL — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 21, 2021

Gusto expulsé

L’arbitre a eu la main lourde en sortant huit cartons jaunes à l’encontre des Lyonnais, dont deux pour Gusto logiquement expulsé. C’est déjà la cinquième expulsion d’un joueur de l’OL cette saison, ce qui est énorme en 13 matchs officiels.

20 minutes à l’envers

Malgré la victoire, on ne peut pas passer sous silence l’entame ratée des Gones. Apathiques face au pressing thèque, les Lyonnais ont aussi cruellement manqué d’agressivité sur les deux buts encaissés.

Julien Huët