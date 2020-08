Un mineur percute une voiture de police alors qu’il participait à un rodéo

Un jeune adolescent de 16 ans a été blessé, dans la nuit de samedi à dimanche, lors d’une collision avec une voiture de police, à Rive-de-Gier, dans la Loire. L’adolescent conduisait une voiture volée et était poursuivi par la police. Il a été emmené à l’hôpital et sera placé en garde à vue.



Le conducteur prenait part à un rodéo sur le parking du centre commercial de Givors et avait refusé d’obtempérer. À la suite d’une perte de contrôle de son véhicule, le mineur est entré en collision avec un véhicule des forces de l’ordre près du quartier du Grand-Pont. Il a été hospitalisé, mais son pronostic vital n’est pas engagé. Il est prévu qu’il soit placé en garde à vue.



Les deux passagers qu’il transportait ont pris la fuite et sont toujours recherchés par la sûreté urbaine du Rhône, en charge de l’enquête.



Par la suite, l’accident a provoqué des tensions entre habitants et forces de l’ordre. Une trentaine de policiers de la Loire et du Rhône ont été envoyés sur place en renfort, jusqu’à ce que les deux véhicules accidentés soient retirés.