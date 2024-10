Hier, des gendarmes en patrouille sur la route du Canal, entre Écuisses et Morey, ont été témoins d'un accident. Ils ont aperçu dans leurs rétroviseurs un arbre céder et tomber sur la route au moment où passait une moto. Le conducteur, légèrement blessé, a été conduit à l'hôpital du Creusot par les pompiers et une équipe du SMUR.

EP