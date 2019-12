Un Noël européen pour l’ASVEL

L’ASVEL reçoit le Khimki Moscou, ce jeudi à l’Astroballe. Pour la 16ème journée de l’Euroleague, les Villeurbannais ont l’occasion d’équilibrer leur bilan.

Cette première campagne dans la compétition reine en Europe est très prometteuse. Avec 7 victoires et 8 défaites, les hommes de Zvezdan Mitrovic font plus que de la figuration. De plus, six de ces victoires ont été acquises à domicile. Rassurant pour les coéquipiers de Charles Kahudi. D’autant plus que le Khimki Moscou a perdu ses quatre derniers matchs loin de leurs bases.

Cependant, les deux équipes affichent des qualités bien différentes. L’attaque de l’ASVEL est à la peine en Euroleague. Du côté des Russes, les anciens joueurs NBA Alexey Shved ou Jonas Jerebko sont aux commandes de la deuxième meilleure attaque de la compétition. La défense des Villeurbannais, qui a pris l’eau contre Le Mans, lundi, aura donc fort à faire pour espérer décrocher un nouveau succès de prestige.